Із зоопарку у Німеччині втекли хижаки: леви, тигри та ягуар

Одна з річок вийшла з берегів і вода зруйнувала частину загорожі в зоопарку.

З німецького зоопарку сьогодні вдень втекли два леви, два тигра та ягуар, місцевих жителів просять не виходити з будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

Тварини втекли із зоопарку Eifel у комуні Люнебах федеральної землі Рейнланд-Пфальц на заході країни.

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Жителів комуни просять залишатись у своїх будинках та повідомляти у поліцію, якщо вони побачать тварин.

У цьому регіоні в останні дні йшли сильні дощі, які спричинили повені. Одна з місцевих річок вийшла з берегів і вода зруйнувала частину загорожі в зоопарку. Це дозволило тваринам вирватися. Поки що невідомо, чи втекли ще якісь тварини.

Видання Volksfreund повідомляє, що пізніше тварин вдалося виявити на території зоопарку за допомогою дрона. Співробітники змогли їх впіймати, вколовши снодійне, і повернули до вольєрів.

Приватний зоопарк Eifel був заснований в 1965 році, він займає територію в 30 гектарів. У зоопарку перебувають близько 400 тварин 60 видів.