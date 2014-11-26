Австралійські правозахисники назвали саму небезпечну для жінок країну

Про це повідомляє австралійський портал news.com.au з посиланням на доповідь міжнародної організації Caritas Australia, передає Lenta.ru.

У доповіді під назвою "Безстрашні голоси", повідомляється, що багатьох жінок і дівчат в ДРК гвалтують і змушують займатися проституцією. При цьому ті хто вчинили подібні злочини в республіці часто залишаються безкарними.

Як повідомляє портал, "бути жінкою у Демократичній Республіці Конго навіть небезпечніше, ніж солдатом". Щогодини в країні гвалтують 48 дівчат. У багатьох випадках родина постраждалої платить гвалтівнику за те, щоб він одружився на ній.

Населення ДРК - понад 67 млн осіб, 87% з них живуть менш ніж на $1,45 в день.