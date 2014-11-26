Ми вже звикли, що LifeNews це помийниця - російський політик про історію з Рязановим

Так він прокоментував скандал навколо звернення журналістки LifeNews до лікаря-нейрохірурга і поета Олексія Кащеєва з проханням повідомити їй, "коли помре" Ельдар Рязанов.

"Самі вони (LifeNews - ред.) всередині редакції напевно теж давно виробили свої норми, за якими вважається абсолютно нормальним так діяти. Такі норми виробляють у собі різні спільноти, для когось нормально починати змішувати з лайном людину за те, що вона з кимось сфотографувався або поспілкувався, що теж дико, на мій погляд. Але коли ти всередині, то звикаєш", - пише Кац.

Саме тому свіжий погляд людини з іншого середовища "це завжди цікаво", вважає він.

"Завжди можна зустріти там те, що ми, звичайні мешканці цього суспільно-політичного середовища, вже не пишемо тому, що сприймаємо це як щось звичайне і нормальне", - написав політик.

Читайте такожРежисер Ельдар Рязанов госпіталізований у важкому стані"Серійний вбивця не повинен працювати анестезіологом, запійний п'яниця не повинен водити Боїнг - а людина без елементарних моральних цінностей не повинна працювати журналістом", - заявив з цього приводу сам Кащеєв.

Вчора в мережі з'явився скріншот діалогу Юлії Іванової з лікарем Олексієм Кащеєвим, де жінка просила повідомити їй першій "коли" помре госпіталізований напередодні кінорежисер Ельдар Рязанов.

Пізніше те, що така жінка дійсно працює у відповідному ЗМІ, підтвердив його головний редактор Анатолій Сулейманов.