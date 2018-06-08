Туск заявив, що G7 має залишатися незмінним форматом

Він заявив, що долучення Росії до групи високорозвинених країн вимагатиме визначення нових цілей та ролі.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що "Велика сімка" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) має залишатися незмінним форматом.

Про це Туск сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, яка транслювалася на сайті Єврокомісії, перед початком саміту G7 в регіоні Шарлєвуа (Квебек).

"Я бачу багато спекуляцій щодо "Великої шістки плюс один", "Великої сімки мінус один" або "Великої сімки плюс один". Очевидно, що "Велика сімка" залишається такою, якою вона є. Це щаслива цифра, щонайменше у нашій культурі", - заявив Туск.

При цьому він звернув увагу на реакцію прес-секретаря президента Російської Федерації Дмитра Пєскова, яка була доволі чіткою: "Росія менш зацікавлена у цьому форматі, аніж наші інші партнери тут в Канаді".

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У зв'язку з заявою президента США Дональда Трампа щодо бажання повернути Росію до зустрічей групи високорозвинених країн, Туск заявив, що "не так легко дивуватися" заявам Трампа.

Президент Євроради назвав G7 єдиним і унікальним форматом.

"Сьогодні набагато важливіше переконати наших американських партнерів зміцнити наш формат, який регулюється світовим порядком, а не розраховувати на щось нове більш проблематичне, складне, що вимагатиме визначення, якою буде основна мета цього нового формату", - заявив Туск.

"Я абсолютно усвідомлюю, яким є наш обов'язок, яка наша історична роль а рамках "Великої сімки". Це також буде складно сьогодні для мене визначати наші спільні цілі у цьому контексті з такими іншими партнерами як Росія", - заявив Туск.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент США Дональд Трамп виступив за повернення Росії до «Великої сімки».