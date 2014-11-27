Проросійську партію зняли з виборів у Молдові

Про це повідомляє "Українська Правда" з посиланням на молдовське видання Newsmaker.md.

Відповідне рішення ухвалила 27 листопада Апеляційна палата Кишинева.

Суд не лише зняв партію Усатого з виборів, але й постановив повернути в бюджет 8 млн леїв (бл. 500 тисяч доларів), незаконно витрачених на кампанію.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка на позачерговому засіданні в четвер 26 листопада проголосувала за зняття партії Patria з виборів. Підставою для цього рішення стало звернення МВС Молдови в ЦВК.

У ньому стверджується, що партія допустила порушення при фінансуванні виборчої кампанії.

Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене до Вищої судової палати (ВСП), що юристи партії Patria і мають намір зробити. Згідно із законом, ВСП в цьому випадку повинна винести остаточний вердикт до дня голосування.

Усатий сказав, що "не вірить у позитивне рішення" ВСП. Сказав, що сподівається на західних дипломатів, які, за його словами, прямо зараз обговорюють ситуацію. Він закликав не піддаватися на провокації і зазначив, що Patria не збирається нікого виводити на вулицю.

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"Для нас це не було сюрпризом. Але даємо гарантію, що на наступних виборах ми наберемо більшість",- сказав Усатий.

Нагадаємо, рішення ЦВК було прийнято на підставі скарги Генерального інспектора поліції, за даними якого виборча кампанія Patria фінансувалася з-за кордону, а самі кошти не декларувалися у фінансовому звіті партії, які та щотижня здавала в ЦВК.

Раніше повідомлялося, що у молдовських комуністів напередодні виборів вилучили зброю та вибухівку.