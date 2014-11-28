Уламки Боїнга, які лишилися в Україні, не важливі для слідства – Нідерланди

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника Ради з безпеки Нідерландів Сару Ферной.

З її слів, роботи організації на місці катастрофи завершені.

"У нас був список фрагментів літака, які ми хотіли зібрати, і ми їх зібрали", - зазначила Ферной. Зараз уламки знаходяться у Харкові і найближчим часом будуть транспортовані до Нідерландів для реконструкції частини літака. На думку фахівців, це має допомогти у вивченні причин трагедії.

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Що стосується решти фрагментів, то вони "не становлять інтересу для слідства", сказала офіційний представник ради.

"Це значить, що вони не будуть транспортовані до Нідерландів і залишаться в Україні, і ми не знаємо, що з ними далі станеться. Вони не є доказами в розслідуванні причин катастрофи", - підкреслила вона.

Раніше Рада з безпеки Нідерландів повідомила, що прибиранням решти уламків з місця аварії займуться місцеві служби.