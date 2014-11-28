Лідер знятої з виборів у Молдові проросійської партії втік до РФ

Про це політик повідомив виданню Newsmaker по телефону, передає "ЕвроПравда". Як розповів Ренато Усатий, про те, що готується арешт йому повідомили пізно ввечері 27 листопада, після чого він одразу вирішив покинути країну.

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"Я приїхав в аеропорт за 20 хвилин до вильоту. Видано 10 ордерів на обшук у людей зі списку Patria, виданий ордер на мій арешт. Там тероризм, екстремізм, шпигунство, контрабанда в особливо великих розмірах", - сказав лідер партії.

Політик повідомив, що у п'ятницю дасть в російській столиці прес-конференцію і закличе своїх прихильників і виборців бойкотувати вибори.

Нагадаємо, у четвер Апеляційна палата Кишинева задовольнила клопотання Центральної виборчої комісії (ЦВК), яка на позачерговому засіданні 26 листопада проголосовала за зняття партії Patria з виборів. Підставою для цього рішення стало звернення МВС Молдови в ЦВК, в якому стверджувалась, що партія допустила порушення при фінансуванні виборчої кампанії, зокрема вона фінансувалася з-за кордону і не декларувала відповідно ці доходи.