Народжений повзати: у Флориді алігатор заблокував злітну смугу в аеропорту (відео)

Через присутність тварини один з літаків був змушений 5 хвилин простояти на місці.

У Флориді алігатор виповз на злітну смугу.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

В американському штаті Флорида алігатор виповз на злітну смугу летовища. Через присутність тварини один з літаків був змушений 5 хвилин простояти на місці.

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Відео з небезпечною твариною зняли очевидці, які згодом виклали ролик до соцмереж. Вони розповіли, що подивитися у вікно на зубатого їм порадив пілот лайнера.

Алігатор спокійно перетнув смугу і попрямував до водойми, розташованої неподалік.