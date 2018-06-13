Народжений повзати: у Флориді алігатор заблокував злітну смугу в аеропорту (відео)
13:49, 13 червня 2018Світ
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Через присутність тварини один з літаків був змушений 5 хвилин простояти на місці.
У Флориді алігатор виповз на злітну смугу.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
В американському штаті Флорида алігатор виповз на злітну смугу летовища. Через присутність тварини один з літаків був змушений 5 хвилин простояти на місці.
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Відео з небезпечною твариною зняли очевидці, які згодом виклали ролик до соцмереж. Вони розповіли, що подивитися у вікно на зубатого їм порадив пілот лайнера.
Алігатор спокійно перетнув смугу і попрямував до водойми, розташованої неподалік.
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