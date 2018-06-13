"Смішно дивитися": Трамп назвав фейкові новини головним ворогом США

Таким чином він висловив невдоволення тим, що деякі ЗМІ, на його погляд, принижують значимість угоди з КНДР.

Президент США Дональд Трамп у своєму твіттері назвав фейкові новини головним ворогом Сполучених штатів. Таким чином він висловив невдоволення тим, що деякі ЗМІ, на його погляд, принижують значимість угоди з КНДР.

Читайте такожТрамп: Світ зробив великий крок у бік від ядерної катастрофи

«Смішно дивитися фейкові новини, особливо NBC і CNN. Вони намагаються применшити значення угоди з Північною Кореєю. 500 днів тому, коли здавалося, що ось вибухне війна, вони благали б про цю угоду», — написав Трамп.

Він також розкритикував ЗМІ.

«Головний ворог нашої країни – фейкові новини, які дурні так легко поширюють!», — написав він.