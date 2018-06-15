У Білому домі відмовилися коментувати слова Трампа про "російський" Крим

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс сказала, що не знає про такі слова американського лідера.

Прес-секретареві Білого дому Сарі Сандерс нічого не відомо з приводу можливих слів президента США Дональда Трампа на саміті "Великої сімки" в Канаді про те, що Крим є російським, так як всі жителі півострова розмовляють російською.

Про це вона заявила на брифінгу у Вашингтоні 14 червня.

"Я не знаю про подібні слова. Я знаю, що це було повідомлено журналістами, але я не буду коментувати приватну розмову, в якій я не брала і про яку у мене немає інформації", – сказала спікер.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам "Великої сімки", що Крим є російським, тому що всі, хто живе на півострові, говорять російською. Заява Трампа прозвучала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді в минулу п'ятницю.

Президент США також нібито сказав керівникам держав, що "Україна - одна з найкорумпованіших держав світу", зазначає джерело.