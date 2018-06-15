"Відбулися зміни": у Кремлі пояснили, чому Путін збрехав про пенсійний вік

Раніше Путін неодноразово запевняв, що в Росії, на відміну від України, пенсійний вік підвищуватися не буде.

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін не брав участі у процесі прийняття рішення про підняття пенсійного віку в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Тема, пов'язана з пенсійною реформою, опрацьовується в уряді РФ. Президент не бере участі у цьому опрацюванні. Ви знаєте, що далі буде відбуватися експертний обмін думками, експертне обговорення, експертне опрацювання цього питання. Ще раз повторюю: президент не бере участі в цьому процесі. Давайте дочекаємося, коли в результаті експертного опрацювання будуть проявлятися остаточні риси цієї реформи», - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати рішення про підняття пенсійного віку в РФ і заяви Путіна про те, що, поки він президент, таке рішення не буде прийматися.

Пєсков підкреслив, що заяву про неприпустимість підвищення пенсійного віку Путін зробив «багато років тому».

Читайте такожЗростання соцстандартів: в Україні з 1 липня перерахують пенсії

«Ви говорите про 2005 рік. Тут важливо згадати, що все-таки це було 13 років тому», - сказав він.

Пєсков додав, що «за цей час відбулися серйозні зміни, які стосуються і демографії, і показників тривалості життя в РФ, а також рівня розвитку економіки, і з точки зору міжнародної кон'юнктури».

«Це досить великий термін. І протягом такого терміну в будь-якій країні можливі зміни, які впливають на поточну ситуацію», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на засіданні уряду РФ прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що в Росії з 2019 року розпочнеться поетапне підвищення пенсійного віку: до 65 років - для чоловіків і 63-х - для жінок.

Раніше Путін неодноразово запевняв, що в Росії, на відміну від України, пенсійний вік підвищуватися не буде.

Так, 27 вересня 2005 року Путін заявив, що поки він президент РФ пенсійний вік не підійматимуть.

Наразі в Росії чоловіки виходять на пенсію в 60 років, жінки – у 55 років.