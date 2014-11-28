Саркозі лідирує на виборах голови найбільшої опозиційної партії Франції

Як передає РИА Новости, правом голосу володіють близько 268 тисяч прихильників "Союзу за народний рух". Інтернет-голосування розпочалося о 20.00 і триватиме добу. Для тих, хто не має доступу до всесвітньої комп'ютерної мережі, передбачені нечисленні виборчі дільниці. Наглядові органи партії ретельно стежать за тим, щоб не допустити можливих порушень або спроб хакерів зірвати вибори.

Суперниками Саркозі в боротьбі за посаду голови "Союзу за народний рух" стали колишній міністр сільського господарства, депутат національних зборів Бруно Ле Мер і Ерве Маритон, також депутат нижньої палати французького парламенту. За оцінкою спостерігачів, перший може отримати близько 20% голосів, для другого добрим результатом стане 10%.

Про своє повернення в політику Саркозі, який зазнав поразки на президентських виборах 2012 року, оголосив у вересні 2014 року. Екс-президент заявив, що має намір повністю перебудувати "Союз за народний рух", перетворивши його в широке і сучасне політичне об'єднання.

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Між тим, в останні два роки колишню партію влади час від часу "колотить": постійні скандали в керівництві, фінансові негаразди та судові розгляди, пов'язані з порушеннями в ході кампанії 2012 року.