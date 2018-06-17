У Нігерії внаслідок підриву двох смертників понад 30 людей загинули
18:49, 17 червня 2018Світ
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Згідно з інформацією, після вибухів смертників натовпи було обстріляно із гранатометів, що призвело до збільшення кількості жертв.
У Нігерії в результаті підриву двох смертників понад 30 людей загинули / фото bbc.com
У нігерійських містах Дамбоа і Борно сталися два вибухи, метою яких були люди, які поверталися зі свята Ід аль-Фітр.
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Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок атаки загинули щонайменше 31 особа.
Згідно з інформацією, після вибухів смертників натовпи було обстріляно із гранатометів, що призвело до збільшення кількості жертв.
Терористи-смертники, ймовірно, належали до ісламістів Боко Харам.
"У місті Дамбоа були дві атаки смертників, також обстріл з гранатомета. Загинула 31 особа, чимало поранених", - зазначив лідер місцевого ополчення Бабакура Коло.
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