У Нігерії внаслідок підриву двох смертників понад 30 людей загинули

18:49, 17 червня 2018
Світ
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У Нігерії в результаті підриву двох смертників понад 30 людей загинули / фото bbc.com

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Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок атаки загинули щонайменше 31 особа.

Згідно з інформацією, після вибухів смертників натовпи було обстріляно із гранатометів, що призвело до збільшення кількості жертв.

Терористи-смертники, ймовірно, належали до ісламістів Боко Харам. 

"У місті Дамбоа були дві атаки смертників, також обстріл з гранатомета. Загинула 31 особа, чимало поранених", - зазначив лідер місцевого ополчення Бабакура Коло.

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Теги: #теракт#Нігерія