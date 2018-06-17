У Нігерії внаслідок підриву двох смертників понад 30 людей загинули

Згідно з інформацією, після вибухів смертників натовпи було обстріляно із гранатометів, що призвело до збільшення кількості жертв.

У нігерійських містах Дамбоа і Борно сталися два вибухи, метою яких були люди, які поверталися зі свята Ід аль-Фітр.

Читайте такожВ Афганістані стався ще один теракт, загинули 18 осіб

Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок атаки загинули щонайменше 31 особа.

Згідно з інформацією, після вибухів смертників натовпи було обстріляно із гранатометів, що призвело до збільшення кількості жертв.

Терористи-смертники, ймовірно, належали до ісламістів Боко Харам.

"У місті Дамбоа були дві атаки смертників, також обстріл з гранатомета. Загинула 31 особа, чимало поранених", - зазначив лідер місцевого ополчення Бабакура Коло.