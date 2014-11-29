РФ на Донбасі втратила стільки ж солдатів, скільки США в Іраку за майже 12 років - ЗМІ

Про це йдеться в статті газети Financial Times, передає Радіо Свобода.

Видання наголошує, що в Україні настав час назвати війну війною. Адже не дивлячись на те, як конфлікт в Україні називають Сполучені Штати, чи що говорить Росія про свою причетність до цього конфлікту, Європа є свідком найбільшої війни за кількістю загиблих з часів радянського вторгнення до Афганістану.

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"Настав час визнати цей конфлікт війною", - пише видання.

На думку автора статті, те, як РФ заперечує свою присутність в Україні, схоже на те, як СРСР брехав про Афганістан.

Видання наголошує, що за часів радянського лідера Михайла Горбачова російські ЗМІ мали більше свобод, ніж вони мають зараз, за часів російського президента Володимира Путіна. Однак існує інтернет і приховувати інформацію про загиблих росіян в Україні складно, адже Україна має і найбільш вільні російськомовні видання у світі.

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"Прийшов час визнати, що конфлікт на Донбасі – це перша європейська міждержавна війна з 1945 року", - наголошує Financial Times.