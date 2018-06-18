Трамп доручив Пентагону сформувати космічні війська США

20:09, 18 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

На думку президента, космічні війська необхідні, щоб захищати Сполучені Штати. Трамп зазначив, що американським військам необхідно володіти військовою перевагою в космосі.

Військово-космічні сили США стануть шостий гілкою американських військ.

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Раніше у військовому відомстві Сполучених Штатів підтверджували готовність до створення військово-космічних військ. Офіційний представник Пентагону Дана Уайт зазначила, що це питання може обговорюватися з президентом і конгресом.

Також раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що американські війська будуть домінувати в космосі.

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Теги: #Пентагон#Дональд Трамп