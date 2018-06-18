Трамп доручив Пентагону сформувати космічні війська США

Трамп зазначив, що американським військам необхідно володіти військовою перевагою в космосі.

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону сформувати космічні війська, які стануть новою гілкою американської армії.

Про це повідомляє Reuters.

На думку президента, космічні війська необхідні, щоб захищати Сполучені Штати. Трамп зазначив, що американським військам необхідно володіти військовою перевагою в космосі.

Військово-космічні сили США стануть шостий гілкою американських військ.

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Раніше у військовому відомстві Сполучених Штатів підтверджували готовність до створення військово-космічних військ. Офіційний представник Пентагону Дана Уайт зазначила, що це питання може обговорюватися з президентом і конгресом.

Також раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що американські війська будуть домінувати в космосі.