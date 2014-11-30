У Молдові почалися вибори до парламенту

О 07:00 за місцевим часом відкрилися всі 1 978 виборчих дільниць, повідомив ТАСС голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрій Чокан.

За його словами, для забезпечення громадського порядку в ході виборів задіяно близько 4 тисяч співробітників поліції, яким заборонено наближатися до виборчих дільниць. Ще понад 3 тисяч спостерігачів слідкують за процесом голосування в межах дільниць. Серед них представники ОБСЄ, СНД і Євросоюзу, які потім опублікують підсумкові звіти і дадуть свої оцінки.

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В цьому році за кордоном відкрито 95 пунктів для голосування, які будуть працювати за часом країни перебування. Рішенням комісії їх робота може бути продовжено, але не більше ніж на 2 години, уточнив Чокан.

Вибори завершаться о 21:00 за місцевим часом. Вони будуть вважатися такими, що відбулися, якщо в них візьме участь третина від загального числа виборців, включених в списки (понад 3,2 млн осіб). Перші попередні підсумки будуть оголошені вже за годину після закінчення голосування.