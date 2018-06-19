У Таїланді провели першу страту за останні дев'ять років

Громадянин Таїланду був засуджений за вбивство у 2012 році 17-річного молодика.

У Таїланді відбулася перша страта за останні дев'ять років, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на національний телеканал країни. Читайте такожЗвинувачення у вбивстві 10 осіб у школі в Техасі пред'явлені 17-річному учневі (фото) 26-річний громадянин Таїланду був засуджений за вбивство у 2012 році 17-річного молодика, якому він завдав 24 ножових поранення і спробував сховатися з його гаманцем і мобільним телефоном. До вищої міри покарання чоловіка засудив суд першої інстанції, апеляційний та верховний суди підтвердили вирок. Страта відбулася в понеділок в бангкокській центральній в'язниці Банг Куанг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter