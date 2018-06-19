У Таїланді провели першу страту за останні дев'ять років

08:35, 19 червня 2018
Світ
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REUTERS

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26-річний громадянин Таїланду був засуджений за вбивство у 2012 році 17-річного молодика, якому він завдав 24 ножових поранення і спробував сховатися з його гаманцем і мобільним телефоном.

До вищої міри покарання чоловіка засудив суд першої інстанції, апеляційний та верховний суди підтвердили вирок.

Страта відбулася в понеділок в бангкокській центральній в'язниці Банг Куанг.

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Теги: #Таїланд#смертна кара