Поліція Нідерландів конфіскувала партію кокаїну на суму 120 млн євро

За даними місцевої прокуратури, наркотик з Коста-Ріки, упакований у 3,3 тис. пакетиків, був захований в коробках з корінням тропічної рослини маніока, передає РИА Новости з посиланням на Bild.

Читайте такожМЗС підтвердило затримання в Іспанії двох українців на яхті, що перевозила кокаїн

Як зазначається, це друга за величиною партія наркотику, виявлена в аеропорту Роттердама. У 2005 році митники конфіскували партію кокаїну вагою 4,2 тис. кг.