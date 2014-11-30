Поліція Нідерландів конфіскувала партію кокаїну на суму 120 млн євро
18:12, 30 листопада 2014Світ
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Поліція Нідерландів конфіскувала 3 тис. кг кокаїну на суму 120 млн євро в аеропорту Роттердама.
REUTERS
За даними місцевої прокуратури, наркотик з Коста-Ріки, упакований у 3,3 тис. пакетиків, був захований в коробках з корінням тропічної рослини маніока, передає РИА Новости з посиланням на Bild.
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Як зазначається, це друга за величиною партія наркотику, виявлена в аеропорту Роттердама. У 2005 році митники конфіскували партію кокаїну вагою 4,2 тис. кг.
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