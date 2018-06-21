"Більше немає війни": Південна Корея оголосила про закінчення ворожнечі з КНДР

Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що «на півострові більше немає війни».

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про закінчення ворожнечі з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Ренхап».

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За його словами, після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі, Сеул оголосив про закінчення ворожнечі між Північною і Південною Кореєю.

Він також додав, що КНДР працюють над повною денуклеаризацією, а Південна Корея і США призупинили спільні військові навчання на Корейському півострові.

Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що «на півострові більше немає війни».