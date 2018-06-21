"Більше немає війни": Південна Корея оголосила про закінчення ворожнечі з КНДР
21:05, 21 червня 2018Світ
52 0
Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що «на півострові більше немає війни».
REUTERS
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив про закінчення ворожнечі з Північною Кореєю. Про це повідомляє «Ренхап».
Читайте такожТрамп незабаром може звинуватити Кім Чен Ина у зраді його довіра – американський дипломат
За його словами, після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа в Сінгапурі, Сеул оголосив про закінчення ворожнечі між Північною і Південною Кореєю.
Він також додав, що КНДР працюють над повною денуклеаризацією, а Південна Корея і США призупинили спільні військові навчання на Корейському півострові.
Президент Південної Кореї підкреслив, що після підписання декларації Сеул і Пхеньян пообіцяли світу, що «на півострові більше немає війни».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter