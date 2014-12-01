У Бельгії паралізовано рух громадського транспорту через страйк

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телерадіокомпанію RTL.

Протестуючі блокували під'їзди до аеропорту Льєжа. Заплановані рейси були перенесені в Брюссель, а деякі скасовані.

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За даними Національної компанії бельгійських залізниць SNCB, більше 50% поїздів не ходили з ранку. Поїзди міжнародного сполучення компанії Thalys не ходять у напрямку Німеччини. За даними видання Soir, проблем з рухом поїздів Eurostar немає. У провінціях Льєж і Намюр також паралізовано автобусне сполучення.

Аналогічні акції пройдуть 8 грудня у Фламандському Брабанті, Валлонському Брабанті і Брюссельському столичному регіоні. Загальний страйк заплановано на 15 грудня.