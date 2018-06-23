Макрон запропонував вводити санкцій проти країн ЄС, які не приймають біженців

Емманюель Макрон висловився проти егоїзму в міграційних питаннях. Кошти, отримані в результаті фінансових санкцій ЄС, можуть бути спрямовані на надання структурної допомоги біженцям.

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за введення Євросоюзом фінансових санкцій щодо тих держав, які відмовляються приймати у себе шукачів притулку.

Про це французький лідер заявив у суботу, 23 червня, напередодні екстреного саміту ЄС з питань міграції, пише DW.

"Я - за такий механізм, який врахує" цю проблему, наголосив Макрон за підсумками зустрічі з головою іспанського уряду Педро Санчесом.

"Країни не можуть повсюдно вигравати від солідарності в ЄС і в той же час повсюдно демонструвати егоїзм у міграційних питаннях", - попередив він. Французький президент додав, що кошти, отримані в результаті санкцій, які можуть бути спрямовані на фінансування структурної допомоги біженцям.

Читайте такожМакрон висварив підлітка, який назвавши його "Ману"

Париж і Мадрид також підтвердили необхідність створення закритих центрів для прийому прибуваючих мігрантів в Європу. Вони повинні бути сформовані за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і будуть сприяти більш оперативному розгляду заявок на надання притулку. Відповідну пропозицію буде винесено на екстрений саміт в Брюсселі 24 червня. Очікується, що у зустрічі візьмуть участь щонайменше 16 країн. При цьому головною темою для обговорення стане не жорсткий курс щодо мігрантів, а пошук практичних рішень проблем, з якими стикаються країни, які їх приймають.