Трамп назвав Кім Чен Ина «великим переговірником»

За його словами, Кім Чен Ин є розумним, жорстким і великим переговірником.

Президент США Дональд Трамп виступаючи в Лас-Вегасі на форумі представників республіканської партії назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «великим переговірником». Про це повідомляє CBS News. За його словами, Кім Чен Ин є розумним, жорстким і великим переговірником. Читайте такожТрамп продовжив санкції проти КНДР ще на рік Він також додав, що північнокорейський лідер бачить «велике майбутнє для КНДР». Раніше Трамп розповів про «величезний потенціал» Північної Кореї. За його словами, КНДР вже багато місяців не проводить ракетні випробування.

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