Остання країна в світі: жінкам Саудівської Аравії дозволили керувати автомобілем (відео)

Саудівська Аравія залишалася єдиною в світі країною, де з 1957 року діяла заборона на керування авто для жінок.

У неділю, 24 червня, набув чинності закон, що дозволяє жінкам Саудівської Аравії керувати автомобілем.

Про це повідомляє BBC News.

Новий закон був анонсований у вересні 2017 року королем Салманом, і вже на початку червня Саудівська Аравія почала видавати ліцензії для керування автомобілем, а також відкрила курси для навчання жінок водінню.

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Саудівська Аравія залишалася єдиною в світі країною, де з 1957 року діяла заборона на керування авто для жінок. Через це родини були змушені наймати водіїв для переміщення членів сім'ї жіночої статі по місту. У 1990-х роках з'явився рух за надання жінкам права на самостійне керування автомобілем. Багато активісток були заарештовані і потрапили під суд.

Скасування заборони на водіння є частиною програми наслідного принца Мохаммеда бен Салмана із модернізації деяких аспектів саудівського суспільства.