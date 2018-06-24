Австрійські ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Трампа і Путіна у Відні

Остаточне рішення про дату саміту може бути ухвалено в середині наступного тижня.

Влада Австрії готується до проведення зустрічі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна 15 липня у Відні.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung.

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За даними джерел газети, у Відні вже кілька днів перебувають дипломати з Росії та США, які обговорювали деталі майбутньої зустрічі між президентами двох країн. Також очікується, що до Австрії скоро прибудуть співробітники спецслужб РФ та Штатів, щоб проінспектувати обстановку, в якій мають зустрітися президенти.

Як пише Kronen Zeitung, проти зустрічі Трампа і Путіна у Відні виступає британська сторона. Деталей цього газета не наводить.

Остаточне рішення про дату саміту може бути прийнято в середині наступного тижня, відзначає видання.

Нагадаємо, 9 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали, що Відень може стати одним з міст проведення їх двосторонньої зустрічі. Разом з тим, за його словами, будь-яких конкретних домовленостей досі немає.