Британський уряд викупить будинок отруєного екс-шпигуна Скрипаля за $463 тисячі

В рамках угоди також будуть придбані автомобілі та інше сімейне майно.

Уряд Великобританії викупить на гроші платників податків будинок Сергія Скрипаля і будинок поліцейського, отруєних після використання нервово-паралітичної речовини в британському місті Солсбері у березні.

Сума угоди оцінюється в $1,3 млн, повідомляє The Sunday Times.

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Відзначається, що в рамках угоди також будуть придбані автомобілі та інше сімейне майно. Видання зазначає, що після використання подібної речовини обидва будинки стали непридатними для проживання, крім цього, було заражено майно жертв нападу.

Джерела в Уайтхоллі (уряді Сполученого королівства) заявили, що будинок Скрипаля збираються придбати за $463 тис. Будинок поліцейського Ніка Бейлі, самопочуття якого погіршилося при розслідуванні нападу 4 березня, обійдеться $569 тис.