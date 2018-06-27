Італія виступає проти автоматичного подовження санкцій ЄС проти Росії

Італія відстоюватиме на саміті ЄС відмову від автоматичного подовження санкцій проти Росії. Про це заявив очільник італійського уряду Джузеппе Конте.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте вважає, що Євросоюзу треба виваженіше підходити до питання санкцій проти Росії.

Про це він заявив у середу, 27 червня, напередодні саміту ЄС в Брюсселі, пише DW.

"Ми підтвердимо принцип, що в питанні санкцій (проти РФ через агресію проти України та анексію Криму. - Ред.) ніщо не повинно відбуватися автоматично", - сказав очільник італійського уряду в промові в парламенті країни.

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Нагадаємо, що 54-річний Джузеппе Конте, професор права з Флоренції, до цього жодного разу не обирався до парламенту. Конте родом з півдня Італії та представляє популістський "Рух п'яти зірок". Він отримав мандат на формування уряду 23 травня. Його висунула на посаду прем’єра коаліція лівих і правих популістів з "Руху п'яти зірок" та "Ліги Півночі", які відстоюють євроскептичні та антиістеблішментські ідеї.

Президент Італії Серджо Маттарелла схвалив склад кабінету міністрів Конте лише з другої спроби - після того, як "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" погодилися замінити свого кандидата на посаду міністра економіки та фінансів. 1 червня сформований новий уряд Італії склав присягу перед президентом країни Серджіо Матареллою.