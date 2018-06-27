Фани ЧС-2018 сприйняли протест проти ув’язнення Сенцова за підтримку збірної Німеччини

Люди фотографувалися поряд з протестною скульптурою, думаючи, що це якось пов’язано з футболом.

У Москві спроба провести політичний протест під час Чемпіонату світу з футболу провалилася. Іноземні вболівальники не зрозуміли, що спеціально виставлена на вулиці скульптура була присвячена підтримці українця Олега Сенцова, незаконно ув’язненого в Росії. Як повідомляє The Telegraph, дехто вирішив, що це якось пов’язано з німецькою командою.

У російській столиці активісти виставили на вулиці Нікольській копію кубка чемпіонату, загорнутого в колючий дріт. На ньому також був напис #FreeSentsov. Але місцеві і іноземні вболівальники не зрозуміли політичний меседж скульптури.

Бразилець Жао Фонсека подумав, що жовто-чорно-червоний кубок символізує підтримку збірної Німеччини. А хто такий Сенцов він не знає.

«Думаю, це хтось протилежний до Путіна, але точно не знаю, хто цей чоловік. Це мовчазний протест, тому що тут не можна говорити гучно», - сказав Фонсека.

Літня пара росіян обурилися, коли дізналася, що щойно сфотографувалися зі скульптурою, присвяченою справі Сенцова.

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«Хто ще робив фото? У мене здоров’я немає сидіти у в’язниці!» - сказав пенсіонер Багдасар.

Скульптура з написом #FreeSentsov простояла щонайменше годину, перш ніж активісти забрали її і пішли геть. Російські поліцейські, схоже, не помітили протест.