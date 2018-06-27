У фільмах Marvel з'являться супергерої нетрадиційної орієнтації

Глава Marvel Studios Кевін Файгі пообіцяв, що представників ЛГБТ серед супергероїв буде більше.

Кіностудія Marvel підтвердила, що в кіновсесвіті за коміксами Marvel з'являться персонажі нетрадиційної орієнтації.

Про це пише Playlist.

Глава Marvel Studios Кевін Файгі пообіцяв, що представників ЛГБТ серед супергероїв буде більше. Він натякнув на те, що такі персонажі вже є, а в подальшому у фільмах студії з'являться і нові. «Є й ті, яких ви бачили, і ті, яких ще не бачили», — сказав він.

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Раніше активісти групи з захисту прав сексуальних меншин GLAAD розкритикували режисера фільму «Тор: Рагнарок» Тайку Вайтіті за те, що з фінальної версії картини була вирізана сцена, в якій жінка залишає спальню супергероїні Marvel Валькірії. «Вона бі. Її не турбує, що про неї думають чоловіки. Яке щастя грати її!» — говорила Тесса Томпсон, яка зіграла супергероїню