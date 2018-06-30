В ООН закликали припинити брати мирних мешканців у заручники в Сирії

В Організації стурбовані ескалацією напруженості в сирійській провінції Дар'а.

Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн висловив стурбованість порушеннями прав мирних жителів на півдні Сирії і закликав припинити брати людей у заручники.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН.

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"Мирних жителів в Сирії продовжують брати в заручники різні сторони конфлікту. Я нагадую всім, що норми міжнародного права вимагають, щоб сторони конфлікту робили все можливе для захисту цивільних осіб, а також надавали жителям можливість безпечного пересування, якщо ті хочуть покинути (місця бойових дій - ред.)", - наголошується в заяві комісара.

"Тисячі мирних жителів вже покинули свої будинки, однак є загроза того, що посилені бойові дії поставлять багатьох цивільних осіб в глухий кут - між сирійськими військовими і їх союзниками з одного боку, а з іншого - опозицією і терористами з "Ісламської держави", - підкреслив він.

При цьому в Організації висловили стурбованість ескалацією напруженості в сирійській провінції Дар'а.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок авіаудару в Сирії в ніч 18 червня, загинули щонайменше 52 бійців, що воювали на боці сирійського режиму.