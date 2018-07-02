Львів, Ніжин, Житомир: Путін присвоїв частинам російської армії імена українських міст

У російській армії з'явилися «гвардійський Львівський», «гвардійський Житомирсько-Берлінський», і «гвардійський Ніжинський» полки.

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про присвоєння почесних найменувань ряду частин російської армії, зокрема, іменами українських міст Житомира, Ніжина і Львова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

У документах зазначено, що укази підписано 30 червня «з метою збереження славних військових історичних традицій, виховання військовослужбовців у дусі відданості Батьківщині та вірності військовому обов'язку».

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Зокрема, 6-й танковий полк російської армії тепер має почесне найменування «гвардійський Львівський», 68-й танковий полк - «гвардійський Житомирсько-Берлінський», 163-й танковий полк - «гвардійський Ніжинський».

Деякі російські військові частини отримали назви російських міст і міст інших країн: 90-а гвардійська танкова Вітебсько-Новгородська дивізія, 856-й гвардійський самохідний артилерійський Кобринський полк, 102-й механізований Слонімсько-Померанський полк, 381-й гвардійський артилерійський Варшавський полк.

Крім того, 400-й самохідний артилерійський полк отримав почесне найменування «Трансільванський», 144-я мотострілецька дивізія стала гвардійською Єльнинською, 150-я мотострілецька дивізія - Ідрицько-Берлінською, а 933-й зенітний ракетний полк - Верхньодніпровським.

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу знаходиться до 6 тисяч кадрових російських військових і до 40 тисяч бойовиків.