Російський офіцер розповів про участь "у заході на території суміжної країни"

Російський офіцер хоче продовжити службу і приєднатися до угруповання російських військ в Сирії.

Офіцер російської військової частини Олег Леонтьєв, обвинувачений у справі про загибель солдата-строковика Іллі Горбунова, в останньому слові в суді розповів про участь "у заході на території суміжної країни", де "як би не було" російських військових.

Про це повідомляє фонд "Право матері", який представляє на процесі інтереси сестер загиблого, передає "Медуза".

На засіданні Леонтьєв в останньому слові попросив суд про вирок, який дозволив би йому продовжити службу і приєднатися до угруповання російських військ в Сирії.

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"При позитивному рішенні суду негайно наступним бортрейсом туди лечу. Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але єдине, що це було на території суміжної країни, на якій нас як би не було", - цитує фонд заяву Леонтьєва.

"Право матері" зазначає, що це, ймовірно, перша публічна і офіційна заява російського офіцера.

"Медуза" зазначає, що влада РФ заперечує участь російських збройних сил у бойових діях на території лише однієї суміжної з Росією держави - України. На твердження про це Москва заявляє, що росіяни їдуть туди нібито добровільно і серед них є "колишні військові або ті які взяли відпустку".