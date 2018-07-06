Спецпрокурор Мюллер збільшує штат команди, що розслідує втручання РФ у вибори в США - ЗМІ

Спецпрокурор Роберт Мюллер залучає професійні кадри з кількох офісів генпрокурорів та з Мін'юсту США.

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, який веде розслідування щодо можливого втручання Росії в американські вибори у 2016 році, почав розширювати штат своєї прокурорської групи.

Про це пише УП з посиланням на The Hill.

"Спецпрокурор Мюллер наймає додаткових прокурорів для роботи у рамках розслідування щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року", - повідомляє видання із посиланням на кілька джерел серед колишніх і нинішніх членів адміністрації.

Читайте такожПов'язаний з розвідкою РФ помічник Манафорта є ключовою фігурою в розслідуванні - АР

Зазначається, що Мюллер залучає професійні кадри з кількох офісів генпрокурорів та з Мін'юсту США.

За припущеннями джерел, це може бути ознакою того, що спецпрокурор готується бути усуненим від розслідування, тому хоче залишити все в руках лояльної групи прокурорів.

На сьогодні у офісі Мюллера працюють 17 федеральних прокурорів, які займаються великою кількістю справ, пов'язаних із вірогідним втручанням РФ у вибори.

Крм цього, повідомляється, що діяльність команди Мюллера обійшлася американським платникам податків у $7,7 млн, а витрати Міністерства юстиції за цей же період склали $9 млн.

Нагадаэмо, на початку червня спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.