У Кремлі розповіли про деталі підготовки зустрічі Путіна і Трампа у Гельсінкі

Зараз дипломатичне та інші відомства проводять підготовку до зустрічі, повідомив прес-секретар російського президента.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів, які відбудуться 16 липня в Гельсінкі (Фінляндія), можуть провести прес-конференцію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми сподіваємося, що глави держав дадуть прес-конференцію за підсумками свого спілкування», - сказав Пєсков.

Читайте також"РФ це агресор, а Україна - жертва": Трампу підготували пам'ятку до саміту НАТО та зустрічі з Путіним

За його словами, зараз йде підготовка до зустрічі: працюють відомства, головним чином, дипломатичне, та інші підрозділи, які мають стосунок до питань, що стоять на порядку денному.

При цьому Пєсков спростував повідомлення Bloomberg про те, що нібито готуються домовленості між лідерами Росії й США щодо виведення іранських військ із Сирії.

«В даному разі ЗМІ джерела підводять. Безумовно, сирійська проблематика буде предметом для обміну думками, це можна легко спрогнозувати. Російська сторона готується, і Путін готовий для обговорення сирійської проблематики. Але повідомлення в тому плані, що «без мене мене оженили», коли дві країни обговорюють третю країну і ухвалюють за неї якісь рішення - навряд чи, напевно, це реалістично. Тому ці повідомлення не відповідають дійсності», - зазначив Пєсков.