Уряд Великої Британії погодив позицію щодо "м'якого" Brexit

Зокрема, планується створити "зону вільної торгівлі Великої Британії і ЄС".

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і кабінет міністрів узгодили спільну позицію по "м'якому" Brexit, подолавши розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу.

Читайте такожКоролева Єлизавета II дала офіційну згоду на вихід Британії з ЄС

За словами Мей, кабінет міністрів "погодився з нашою колективною позицією щодо майбутнього наших переговорів з ЄС", повідомляє РБК з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що мова йде про створення "зони вільної торгівлі Великої Британії і ЄС, яка встановлює загальні правила по продажу промислових товарів та сільгосппродукції".

Нагадаємо, Палата лордів британського парламенту в середу, 18 квітня, проголосувала за те, щоб закон про Brexit були внесені поправки. Запропоновані поправки націлені на те, щоб після виходу з Європейського Союзу Велика Британія могла б залишитися в митному союзі з ЄС.