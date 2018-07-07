Уряд Великої Британії погодив позицію щодо "м'якого" Brexit
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і кабінет міністрів узгодили спільну позицію по "м'якому" Brexit, подолавши розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу.
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За словами Мей, кабінет міністрів "погодився з нашою колективною позицією щодо майбутнього наших переговорів з ЄС", повідомляє РБК з посиланням на The Guardian.
Відзначається, що мова йде про створення "зони вільної торгівлі Великої Британії і ЄС, яка встановлює загальні правила по продажу промислових товарів та сільгосппродукції".
Нагадаємо, Палата лордів британського парламенту в середу, 18 квітня, проголосувала за те, щоб закон про Brexit були внесені поправки. Запропоновані поправки націлені на те, щоб після виходу з Європейського Союзу Велика Британія могла б залишитися в митному союзі з ЄС.