Макрон вирішив поїхати на Чемпіонат світу з футболу в РФ
Президент Франції Еммануель Макрон поїде до Росії на Чемпіонат світу з футболу.
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Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише Reuters.
Відповідаючи на питання про плани Макрона відвідати Росію, представник Єлисейського палацу відповів ствердно.
Чиновник сказав, що Макрон відправиться тільки на гру Франції і Бельгії в Санкт-Петербурзі і що в нього немає інших планів у Росії.
У півфіналі збірна Франції зіграє з бельгійцями.
Раніше 60 євродепутатів закликали уряди ЄС не відвідувати Чемпіонат світу.
Британські чиновники також бойкотують турнір після того, як звинуватили Москву у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля на вулицях англійської Солсбері у березні. Англія зіграє в другому півфіналі проти Хорватії.