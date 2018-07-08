Макрон вирішив поїхати на Чемпіонат світу з футболу в РФ

21:47, 08 липня 2018
Світ
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Еммануель Макрон / REUTERS

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Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише Reuters.

Відповідаючи на питання про плани Макрона відвідати Росію, представник Єлисейського палацу відповів ствердно.

Чиновник сказав, що Макрон відправиться тільки на гру Франції і Бельгії в Санкт-Петербурзі і що в нього немає інших планів у Росії.

У півфіналі збірна Франції зіграє з бельгійцями.

Раніше 60 євродепутатів закликали уряди ЄС не відвідувати Чемпіонат світу.

Британські чиновники також бойкотують турнір після того, як звинуватили Москву у спробі вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля на вулицях англійської Солсбері у березні. Англія зіграє в другому півфіналі проти Хорватії.

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Теги: #Макрон#ЧМ-2018