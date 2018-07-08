Операцію з порятунку дітей, які застрягли в печері в Таїланді, тимчасово припинили

Рятувальникам потрібно приблизно 10 годин для того, щоб підготувати все необхідне для наступного етапу операції.

В Таїланді операція з визволення з печери дитячої футбольної команди була припинена на 10 годин.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Наронгсак Оссатанакорн, губернатор провінції Чіанграй, в якій проводиться операція, повідомив, що рятувальникам потрібно приблизно 10 годин для того, щоб підготувати все необхідне для наступного етапу операції. При цьому він зазначив, що рятувальна операція проходить "краще, ніж очікувалося".

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Повідомляється, що з печери вдалося витягнути вже чотирьох дітей, ще вісім хлопчиків і тренер залишаються в печері. У рятувальній операції беруть участь 40 дайверів з Таїланду і 50 - з різних країн світу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про початок операції по порятунку дітей з печери. В печеру увійшли 18 дайверів (п'ятеро тайців і 13 іноземців).

Про зникнення 12 дітей та їх тренера в Таїланді стало відомо наприкінці червня. Їх знайшли на десятий день їх перебування в печері Кхао Луанг, але витягнути поки не могли через затоплення і дощі.