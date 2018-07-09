﻿В Італії померла найстарша жінка Європи

02:24, 09 липня 2018
Світ
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Вона народилася 30 травня 1902 року в комуні Ла-Маддалена / фото ansa.it

Про це повідомляє місцеве агентство ANSA.

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Вона народилася 30 травня 1902 року в комуні Ла-Маддалена. Проджетто померла у віці 116 років і 37 днів. Жінка була другою найстарішою у світі – після 117-річної японки Чийо Міяко.

Згідно з даними Товариства геронтологічних досліджень, яке базується у США, тепер найстаршою в Європі є італійка Марія-Джузеппа Робуччі-Наргісо. Зараз їй 115 років і 110 днів. 

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Теги: #Італія#померла жінка