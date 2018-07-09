﻿В Італії померла найстарша жінка Європи

Італійка Джузеппіна Проджетто померла у віці 116 років і 37 днів.

6 липня в комуні Монтелупо-Фіорентіно в Італії на 117-му році життя померла найстарша жінка в Європі – італійка Джузеппіна Проджетто.

Про це повідомляє місцеве агентство ANSA.

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Вона народилася 30 травня 1902 року в комуні Ла-Маддалена. Проджетто померла у віці 116 років і 37 днів. Жінка була другою найстарішою у світі – після 117-річної японки Чийо Міяко.

Згідно з даними Товариства геронтологічних досліджень, яке базується у США, тепер найстаршою в Європі є італійка Марія-Джузеппа Робуччі-Наргісо. Зараз їй 115 років і 110 днів.