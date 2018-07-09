Принц Вільям і Кейт Міддлтон хрестили свого сина Луї (фото, відео)

Церемонія відбулася в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу.

Принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон хрестили свого сина — принца Луї Артура Чарльза Кембриджського.

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Церемонія відбулася в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі. Молодого принца занурили у воду з річки Йордан в срібній купелі.

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На хрестини принца Луї прийшли також його брат, чотирирічний принц Джордж, і сестра, трирічна принцеса Шарлотта.

Королівська пара запросила на таїнство друзів і родичів, проте королева Єлизавета II не змогла бути через щільний графік.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі подарував племіннику на хрестини книжку про Вінні-Пуха за $10 тис.