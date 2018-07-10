У ПАР розбився пасажирський літак (фото, відео)
18:27, 10 липня 2018Світ
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В результаті падіння постраждали щонайменше 19 осіб.
Даних про загиблих поки не надходило \ SABCNewsOnline
У ПАР розбився пасажирський літак. Падіння сталося недалеко від аеропорту Уондербум в Преторії.
За даними ЗМІ, постраждали не менше 19 осіб. Інформації про загиблих поки немає.
Портал ER24 повідомляє, що принаймні один з потерпілих знаходиться в критичному стані.
Як пише The South African, катастрофа літака могло статися при посадці. Очевидці також вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном, пише видання.
Heavy delays on the moloto road close to the plain crash medics can't get through to the scene @TrafficSA@_ArriveAlive@GrootFM@RekordNewspaperpic.twitter.com/eCOkgF5h7A— First road (@firstgroup_FRT) 10 липня 2018 р.
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