У ПАР розбився пасажирський літак (фото, відео)

18:27, 10 липня 2018
Світ
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оновлено
Даних про загиблих поки не надходило \ SABCNewsOnline

За даними ЗМІ, постраждали не менше 19 осіб. Інформації про загиблих поки немає.

Портал ER24 повідомляє, що принаймні один з потерпілих знаходиться в критичному стані.

Як пише The South African, катастрофа літака могло статися при посадці. Очевидці також вказують на те, що бачили чорний дим, що тягнеться від хвоста літака. Це може вказувати на проблеми з двигуном, пише видання.

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Теги: #літак#аварія