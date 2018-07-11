Кім Чен Ин віддав перевагу картопляній фермі замість зустрічі з Помпео - ЗМІ

Кім Чен Ин замість зустрічі з держсекретарем США поїхав на картопляну ферму.

Лідер КНДР Кім Чен Ин не зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, оскільки в цей час, імовірно, інспектував одну з картопляних ферм країни.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

Помпео побував з візитом в КНДР 6 і 7 липня. Він планував зустрітися з північнокорейським лідером, однак, як стало відомо пізніше, зустріч так і не відбулася.

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Агентство ЦТАК не повідомляло, де перебував Кім Чен Ин, однак нещодавно опублікувало чотири звіти про візит лідера країни в повіт Самджиен. В одному з них говорилося, що Кім Чен Ин побував на картопляній фермі, де вказав працівникам на необхідність висаджувати високоврожайну картоплю.

На прикріплених знімках лідер КНДР у білому піджаку розмовляє з громадянами та інспектує урожай.

Хоча агентство не уточнює, коли відбувся візит Кім Чен Ина на картопляну ферму, минулого тижня північнокорейський чиновник повідомив південнокорейському колезі, що вищий керівник КНДР перебуває з "візитом в регіоні". Телеканал зазначає, що поїздка на ферму могла відбутися якраз в дні візиту Помпео.