Латвія заявляє про російський корвет біля своїх берегів

Про це в суботу, 6 грудня, повідомляється у твіттері Міноборони Латвії, передає Дождь.

За даними відомства, корабель помітили за 2,6 морської милі від латвійських територіальних вод.

Читайте такожРосія нарощує присутність військових літаків у Балтійському регіоні - НАТОКорвет Балтійського флоту «Кмітливий» озброєний різними радіолокаційними засобами; бойовою інформаційно-керуючою системою «Сигма-20830», системою управління вогнем 5П-10 «Пума-02», системами радіоелектронного придушення «Сміливий» і засобами радіоелектронної боротьби.

23-го листопада міністерство оборони Латвії заявило про виявлення біля територіальних вод країни російського підводного човна класу Kilo (позначення, прийняте в НАТО для російських підводних човнів проекту 877 «Палтус» та проекту 636 «Варшав'янка»), зазначає телеканал "Дождь".