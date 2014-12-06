Гаїтяни просять Путіна допомогти скинути президента

Під час багатотисячної п'ятничної демонстрації протестувальники підпалювали шини і кидали каміння в бік поліцейських, які у відповідь були змушені застосувати сльозогінний газ, передає російська служба BBC.

Сотням протестувальників вдалося пробратися до Національного палацу - резиденції президента, доступ до якої обмежено вже протягом декількох років.

Демонстранти звинувачують США у підтримці нинішньої влади Гаїті і вимагають відставки президента країни Мішеля Мартеллі та прем'єр-міністра Лорана Ламота.

Читайте такожFinancial Times: Китай, Росія і доктрина Сінатри Деякі учасники акції протесту тримали в руках портрети російського президента, який, на їхню думку, може захистити жителів Гаїті в сформованій ситуації.

"Путін, будь ласка, допоможи нам!" - написано на плакатах.

Це вже третя антиурядова акція за останній місяць.

Вибори на Гаїті повинні були відбутися ще в 2011 році, однак були відкладені через розбіжності між урядом і сенатом.

Вашингтон раніше закликав прискорити проведення виборів.