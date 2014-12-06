У Нігерії перехопили російський літак зі зброєю - ЗМІ

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал Premium Times. Про це повідомило джерело в силових структурах країни. Видання пише про літак, як про російський, однак на його приналежність до якої-небудь компанії з РФ не вказує.

Літак, що прямував в Чад, перехопили в суботу, 6 грудня, в аеропорту Кано на півночі країни, де він приземлився вночі за місцевим часом. Всіх членів екіпажу затримано. Reuters уточнює, що всі п'ятеро льотчиків франкомовні.

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Як передає «Російська служба Бі-бі-сі» з посиланням на нігерійські ЗМІ, вантажний літак летів з ЦАР. На його борту, за даними видань, крім зброї перебували вертольоти і автомобілі - весь вантаж не був належним чином задекларований.

Reuters передає, що літак був змушений приземлитися в Кано через те, що аеропорт в столиці Чаду Нджамені закрився. За інформацією джерела агентства, на борту було виявлено два вертольоти, броньований джип і ящики, імовірно, з військовим спорядженням.