Трамп показав листа від Кім Чен Ина та заявив про "значний прогрес" у відносинах між США та КНДР

У листі лідер КНДР високо оцінив Трампа за "енергійні і надзвичайні зусилля, зроблені для поліпшення відносин між двома країнами".

Президент США Дональд Трамп отримав лист від лідера КНДР Кім Чен Ина, в якому він висловлює віру в "нове майбутнє" між Північною Кореєю і Сполученими Штатами і надію на "практичні дії".

Про це пише "Українська правда" с посиланням на Reuters.

"Я твердо вірю, що сильна воля, щирі зусилля і унікальне зближення з вашою Високоповажністю, пан Президент, спрямовані на відкриття нового майбутнього між КНДР і США, безсумнівно, принесуть плоди", - написав Кім Чен Ин.

Він сподівається, що процес між двома сторонами призведе до "практичних дій" в майбутньому, хоча він не запропонував нічого конкретного і не сказав про можливу другу зустріч з Трампом.

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Лідер КНДР високо оцінив Трампа за "енергійні і надзвичайні зусилля, зроблені вашою Високоповажністю, пан Президент, для поліпшення відносин між двома країнами і чіткої імплементації спільної заяви", маючи на увазі документ, підписаний на саміті 12 червня, в якому лідери домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова.

Говорячи про лист Кім Чен Ина від 6 липня, Трамп не згадав про будь-яку роботу Північної Кореї в напрямку денуклеаризації.

При цьому в Twitter він назвав лист "дуже приємною запискою", заявивши, що "досягнуто значного прогресу".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018

Через кілька годин після твіту Трампа, представник Держдепартаменту США Гезер Нойєрт повідомила, що КНДР запропонувала провести зустріч з американською делегацією в неділю, щоб обговорити репатріацію останків американських солдатів, які загинули в Корейській війні в 1950-53 рр.

Раніше Північна Корея після переговорів з делегацією на чолі з держсекретарем США Майком Помпео заявила, що її рішучість відмовитися від своїх ядерних програм може похитнутися.

КНДР звинуватила американців в тому, що вони наполягають на повній, прозорій і незворотний денуклеаризації.

Варто зазначити, що лист було складено приблизно в той же час, коли проходили переговори з Помпео.