"Гра престолів" отримала найбільше номінацій на "Еммі", але HBO вперше за 18 років втратив лідерство
Оголошені номінанти американської телевізійної премії "Еммі" цього року. На цей раз пальму першості за кількістю номінацій у каналу HBO перехопив Netflix. Всього в онлайн-кінотеатру 112 номінацій, тоді як у HBO їх 108.
Як повідомляє Бі-бі-сі, вперше за 18 років HBO не є лідером за цим показником. Крім того, вперше на першому місці онлайн-кінотеатр.
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Серед програм і серіалів на першому місці з 22 номінаціями серіал "Гра престолів". В минулому році популярна сага на "Еммі" претендувати не могла. На другому і третьому місці - "Світ дикого заходу" і Saturday Night Live. Серіал і шоу отримали по 21 номінації.
У 2017 році серіал "Розповідь служниці" переміг у найпрестижніших номінаціях. Серіал знімається за замовленням онлайн-кінотеатру Hulu. Раніше жодне шоу, які створюються подібними стрімінговими сервісами, не перемагало в номінації найкращого серіалу за версією "Еммі".
Ювілейна 70-та церемонія вручення "Еммі" відбудеться 17 вересня у Театрі "Майкрософт" у Лос-Анджелесі.
Як повідомляв УНІАН, раніше зірки "Гри престолів" Кіт Харрінгтон і Роуз Леслі одружилися у Шотландії.