"Гра престолів" отримала найбільше номінацій на "Еммі", але HBO вперше за 18 років втратив лідерство

Серед серіалів на першому місці з 22 номінаціями "Гра престолів", але серед виробників на перше місце вирвався Netflix.

Оголошені номінанти американської телевізійної премії "Еммі" цього року. На цей раз пальму першості за кількістю номінацій у каналу HBO перехопив Netflix. Всього в онлайн-кінотеатру 112 номінацій, тоді як у HBO їх 108.

Як повідомляє Бі-бі-сі, вперше за 18 років HBO не є лідером за цим показником. Крім того, вперше на першому місці онлайн-кінотеатр.

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Серед програм і серіалів на першому місці з 22 номінаціями серіал "Гра престолів". В минулому році популярна сага на "Еммі" претендувати не могла. На другому і третьому місці - "Світ дикого заходу" і Saturday Night Live. Серіал і шоу отримали по 21 номінації.

У 2017 році серіал "Розповідь служниці" переміг у найпрестижніших номінаціях. Серіал знімається за замовленням онлайн-кінотеатру Hulu. Раніше жодне шоу, які створюються подібними стрімінговими сервісами, не перемагало в номінації найкращого серіалу за версією "Еммі".

Ювілейна 70-та церемонія вручення "Еммі" відбудеться 17 вересня у Театрі "Майкрософт" у Лос-Анджелесі.

Як повідомляв УНІАН, раніше зірки "Гри престолів" Кіт Харрінгтон і Роуз Леслі одружилися у Шотландії.