Тайфун, який обрушився на Філіппіни, трохи вщух

Про це йдеться в ранковому зведенні Національної ради з управління в надзвичайних ситуаціях (NDRRMC), передають РИА Новости.

Зараз швидкість вітру в тайфуні досягає 160 кілометрів на годину з поривами до 195 кілометрів на годину. У рамках оголошеної владою примусової евакуації свої будинки були змушені залишити понад 716 тисяч мешканців центральної частини Філіппін, хоча деякі ЗМІ повідомляють про евакуацію близько мільйона осіб.

В даний час "око" тайфуну знаходиться в околицях міста Калбайог на острові Самар і рухається на північний захід зі швидкістю 16 кілометрів на годину. Очікується, що "Хагупіт" (в перекладі з тагальского мови означає "батіг"), пройде через кілька островів у центральній частині Філіппін, перетне острів Міндоро на заході країни і покине зону відповідальності філіппінських метеослужб лише у вівторок або середу.

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Про жертви стихії поки не повідомляється, проте через відключення електрики в районах на шляху тайфуну і викликаних ним порушень зв'язку новини з постраждалих районів запізнюються. Проливні дощі, які йшли напередодні стихійного лиха, вже в суботу викликали ряд зсувів у центральній частині країни, що призвело до відключень електроенергії і порушило наземне сполучення. За даними NDRRMC, в портах накопичилося майже 2,5 тисячі осіб, які очікують поновлення морського сполучення, скасовано близько ста авіарейсів.