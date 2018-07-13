Унаслідок авіаудару в Сирії загинули щонайменше 54 особи - правозахисники
Унаслідок авіаудару по сирійській території, що контролюється терористичним угрупованням "Ісламська держава", загинули щонайменше 54 особи.
Про це сьогодні повідомила правозахисна організація Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), передає Deutsche Welle.
За інформацією правозахисників, під ударом опинилася фабрика з виробництва морозива. Серед загиблих - не менш як 28 мирних жителів, більшість з них - біженці з Іраку, зазначають представники SOHR.
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За їхніми даними, не ясно, хто завдав авіаудар - ВПС Іраку чи літаки міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США.
Експерти SOHR, що базується в Лондоні, отримують дані від мережі інформаторів у Сирії. Їхні повідомлення не завжди можуть бути підтверджені офіційно.