Померла перша дружина Френка Сінатри

Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися у 1939 році, але через 10 років їхній шлюб розпався.

На 102-му році життя померла перша дружина співака Френка Сінатри Ненсі. Про це повідомила в Twitter їхня дочка, яку також звуть Ненсі.

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«Моя мати спокійно пішла від нас сьогодні ввечері у віці 101 року. Вона була світлом мого життя. З Богом, мамо. Спасибі тобі за все», - написала вона.

Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися у 1939 році. У 1949 році шлюб розпався через роман музиканта з актрисою Авою Гарднер.