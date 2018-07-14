Померла перша дружина Френка Сінатри
18:27, 14 липня 2018Світ
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Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися у 1939 році, але через 10 років їхній шлюб розпався.
Френк і Барбара Сінатра / REUTERS
На 102-му році життя померла перша дружина співака Френка Сінатри Ненсі. Про це повідомила в Twitter їхня дочка, яку також звуть Ненсі.
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«Моя мати спокійно пішла від нас сьогодні ввечері у віці 101 року. Вона була світлом мого життя. З Богом, мамо. Спасибі тобі за все», - написала вона.
Ненсі Барбато і Френк Сінатра одружилися у 1939 році. У 1949 році шлюб розпався через роман музиканта з актрисою Авою Гарднер.
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