Кількість загиблих в результаті теракту в Пакистані збільшилася до 150 осіб

Деякі з поранених перебувають у критичному стані.

Через підрив смертника у натовпі на передвиборному мітингу в Пакистані, на якому були присутні до тисячі людей, загинули приблизно 150 осіб.

Про це повідомляє "112 Украина" з посиланням на Dawn news.

"Національний прапор буде приспущеним у неділю для оплакування смерті близько 150 людей під час недавніх терористичних актів перед загальними виборами", - повідомляє видання.

Кількість поранених складає близько 200 людей, деякі з яких перебувають у критичному стані.

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Як повідомляв УНІАН, у Пакистані після арешту відстороненого від посади прем’єр-міністра Наваза Шаріфа посилилася напруженість.

Сьогодні, 14 липня, внаслідок підриву смертника поблизу колони демонстрантів біля міста Кветта на південному заході Пакистану, столиці провінції Белуджистан, загинули 128 людей включно із кандидатом на виборах до парламенту 25 липня Сіраджем Райсані.

Також у цьому нападі були поранені щонайменше 200 людей. Відповідальність за цей напад взяло угруповання «Ісламська держава».