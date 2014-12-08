Протести в США не вщухають, в Окленді поліція розігнала демонстрантів сльозогінним газом

Як передає ТАСС з посиланням на телекомпанію CNN, натовпи людей перекрили велику автостраду в місті на знак протесту проти рішень журі присяжних не притягати до суду правоохоронців, від рук яких загинули афроамериканці

Поліція заявила, що протестувальники використовували проти поліцейських вибухові речовини, що і послужило підставою для застосування сльозогінного газу для розгону демонстрантів.

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Раніше повідомлялося, що 24 листопада суд присяжних звільнив від відповідальності поліцейського Даррена Вілсона, який 9 серпня застрелив у Фергюсоні афроамериканського підлітка Майкла Брауна. У відповідь у місті почалися протести, хвиля яких прокотилася по 170 містах США.